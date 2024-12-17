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К жителям Алматы обратились синоптики

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, которые ожидаются сегодня, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +7° 7 м/с 93% 753 мм рт. ст. -1°
Источник: Zakon.kz

Из нее следует, что НМУ ожидаются в южной столице.

«17 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы».

предупредили синоптики алматинцев.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).