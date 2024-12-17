В Бобруйске одежда загорелась на 97-летней женщине от поставленной свечи у иконы

В МЧС обратили внимание на то, что неосторожное движение пенсионерки привело к тому, что на ней загорелась одежда. До момента приезда спасателей правнук смог затушить горящую одежду на пенсионерке подручными средствами. Кроме того, он позвал соседку, которая вызвала скорую медицинскую помощь.