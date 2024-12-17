В Бобруйске одежда загорелась на 97-летней женщине от поставленной свечи у иконы. Подробности сообщили в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
Говорится, что в понедельник, 16 декабря, примерно в 14.31 поступила информация о том, что жительница Бобруйска получила ожоги, находясь в своей квартире, расположенной по улице Ульяновской. Установлено, что 97-летняя женщина зажгла свечу перед иконой.
В МЧС обратили внимание на то, что неосторожное движение пенсионерки привело к тому, что на ней загорелась одежда. До момента приезда спасателей правнук смог затушить горящую одежду на пенсионерке подручными средствами. Кроме того, он позвал соседку, которая вызвала скорую медицинскую помощь.
В Бобруйске пенсионерка попала в больницу с ожогами из-за загоревшейся от свечи одежды. Фото: mogilev.mchs.gov.by.
В пресс-службе сообщили, что сотрудники МЧС транспортировали пострадавшую до машины скорой помощи, передали ее врачам. Пенсионерка попала в больницу с ожогами 40% тела в тяжелом состоянии.
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