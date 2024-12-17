Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия

«К сожалению, сохраняются частные дворы с трудным доступом, то есть это шлагбаумы, где нет возможности подъехать ближе к подъезду. Бригаде приходится преодолевать и 200, и 300, и 500 метров пешком, с аппаратурой. Люди должны быть сознательными и понимать, что если они закрывают частную территорию и вызывают скорую, то это необходимо продумать. Проблем не возникнет, если вы позаботитесь о том, чтобы был доступ», — сказал Мидикари.