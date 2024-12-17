Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия

По словам специалиста, в скорой помощи Крыма, как и во всех сферах медицины в республике и в России в целом, сегодня отмечается дефицит сотрудников.
«Хотелось бы, конечно, рассчитывать на то, чтобы хотя бы на 95% штат сотрудников был заполнен. Сегодня это порядка 80%», — сказал Мидикари.
В праздники, когда нагрузка на скорую помощь существенно возрастает, потенциальный ресурс в условиях кадрового дефицита формируется из имеющихся штатных работников, которые берут дополнительные смены, добавил он.
«Наши сотрудники всегда готовы прийти на помощь, они очень активные. Те, кто работают, берут дополнительные смены, и за счет этого мы в праздничные дни увеличиваем количество бригад», — сказал директор центра.
«С распростертыми объятиями», по словам Мидикари, в скорой медицинской помощи Крыма ждут врачей, фельдшеров, медсестер и водителей.
«Примем людей, научим даже, и молодых специалистов ждем с нетерпением. Я сам начинал со студенческой скамьи работать на скорой помощи и считаю, что это структура, в которой ты получишь наиболее качественный опыт», — сказал врач.
Помимо кадровых проблем, у сотрудников скорой остается еще одна, уже не связанная с работой службы, — доступ к пациентам, сказал врач.
«К сожалению, сохраняются частные дворы с трудным доступом, то есть это шлагбаумы, где нет возможности подъехать ближе к подъезду. Бригаде приходится преодолевать и 200, и 300, и 500 метров пешком, с аппаратурой. Люди должны быть сознательными и понимать, что если они закрывают частную территорию и вызывают скорую, то это необходимо продумать. Проблем не возникнет, если вы позаботитесь о том, чтобы был доступ», — сказал Мидикари.
Он напомнил, что вызовы скорой помощи делятся на экстренные и неотложные. В первом случае время доезда бригады до пациента, согласно приказу Минздрава России, составляет до 20 минут.
«Экстренные — это ДТП, травмы, падения с высоты, роды. То есть это ситуации, которые требуют быстрого реагирования. Температуры, например, это вызовы, которые относятся к неотложным. Неотложные не регламентируются. В момент, когда бригады освободятся от экстренных, они будут уже (направляться на них — ред.)».