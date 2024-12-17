Минтранс РТ прокомментировал возмущения жителей из-за Горьковского шоссе

Жители Казани, живущие в данном районе, с момента открытия новой магистрали выражают недовольство по поводу отсутствия перехода и светофора. На данный момент, чтобы добраться до автобусной остановки на противоположной стороне дороги, местным жителям приходится преодолевать расстояние в один километр.