Минтранс РТ прокомментировал возмущения жителей из-за Горьковского шоссе

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана высказалось о реконструкции Горьковского шоссе. В частности, чиновники прокомментировали отсутствие пешеходного перехода на улице Краснококшайской.
В министерстве сообщили, что разработку проекта реконструкции дороги на Горьковском шоссе осуществляла компания ООО «Дорстрой Комплекс». Проект был утвержден после прохождения государственной экспертизы.
— Теперь это вылетная магистраль, в связи с этим дорожники убрали пешеходные переходы. Для безопасности пешеходов сделали подземные и надземные пешеходные переходы, — цитирует минтранс РТ Inkazan.
Жители Казани, живущие в данном районе, с момента открытия новой магистрали выражают недовольство по поводу отсутствия перехода и светофора. На данный момент, чтобы добраться до автобусной остановки на противоположной стороне дороги, местным жителям приходится преодолевать расстояние в один километр.