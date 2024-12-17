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Минтранс РТ прокомментировал возмущения жителей из-за Горьковского шоссе

Ранее водители отмечали, что по обновлённой дороге стало неудобно ездить.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана высказалось о реконструкции Горьковского шоссе. В частности, чиновники прокомментировали отсутствие пешеходного перехода на улице Краснококшайской.

В министерстве сообщили, что разработку проекта реконструкции дороги на Горьковском шоссе осуществляла компания ООО «Дорстрой Комплекс». Проект был утвержден после прохождения государственной экспертизы.

— Теперь это вылетная магистраль, в связи с этим дорожники убрали пешеходные переходы. Для безопасности пешеходов сделали подземные и надземные пешеходные переходы, — цитирует минтранс РТ Inkazan.

Жители Казани, живущие в данном районе, с момента открытия новой магистрали выражают недовольство по поводу отсутствия перехода и светофора. На данный момент, чтобы добраться до автобусной остановки на противоположной стороне дороги, местным жителям приходится преодолевать расстояние в один километр.