В Саратовской области внедрили технологию ускоренного строительства фундамента

САРАТОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Уникальную технологию сооружения набивных свай для строительства многоэтажных домов внедрили в Саратовской области. Она позволит значительно уменьшить число необходимых свай и в два раза сократить срок сооружения фундамента, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ).
Новую технологию разработали ученые СГТУ совместно со специалистами предприятия «Геотехника-С». Уникальность и востребованность метода подтверждена патентом РФ.
«Технология сооружения набивной сваи в грунте, аналогов которой нет в России, позволит сократить срок производства работ в два раза. После успешной апробации ее внедрили на предприятии, являющемся одним из лидеров в сфере фундаментостроения. Изобретение может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве», — рассказали в пресс-службе.
Преимущества технологии.
По информации вуза, технологию опробовали при строительстве фундамента одного из многоэтажных жилых домов в Саратовской области. Изначально в проект были заложены другие сваи — железобетонные призматические, погружаемые в грунт методом вдавливания с предварительным лидерным бурением.
«В качестве альтернативы было предложено пересмотреть проект фундамента, заменив железобетонные сваи на набивные. Ранее они прошли испытания и показали высокие значения несущей способности. Таким образом, внедрение новой технологии на этом объекте позволило сократить требуемое количество свай в три раза за счет большей несущей способности новых набивных», — приводятся слова одного из авторов проекта Вадима Фролова.
Таких результатов разработчики добились за счет уплотнения стенок скважины и удаления водонасыщенного слоя грунта в процессе образования скважины. По мнению разработчиков, апробация технологии в условиях реальной строительной площадки показала высокую перспективу для дальнейшего развития и внедрения. Применение метода также планируется распространить на строительство фундаментов в различных грунтовых условиях, что позволит снизить энергозатраты.
Авторами проекта и разработчиками стали кандидат технических наук, директор ЗАО «Геотехника-С» Вадим Фролов, исполнительный директор Алексей Бондаревский, технический директор предприятия Юрий Бровиков, доцент кафедры «Инженерная геометрия и основы САПР» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Алексей Колесников и старший преподаватель Евгений Бойков.
О вузе.
Саратовский государственный технический университет основан в 1930 году и является одним из ведущих технических вузов России. В СГТУ обучаются более 20 тыс. студентов и слушателей. В структуру университета входят восемь институтов, военный учебный центр, два филиала и один колледж. Вуз обеспечивает подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру инженерных, технических, естественнонаучных, экономических, управленческих, социально-гуманитарных специальностей и направлений.