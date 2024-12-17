В Саратовской области внедрили технологию ускоренного строительства фундамента

«Технология сооружения набивной сваи в грунте, аналогов которой нет в России, позволит сократить срок производства работ в два раза. После успешной апробации ее внедрили на предприятии, являющемся одним из лидеров в сфере фундаментостроения. Изобретение может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве», — рассказали в пресс-службе.