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В Башкирии в период дорожных ограничений отменили 133 междугородних рейса

133 междугородних автобусных рейса отменили в период действия временных ограничений движения на трассах Башкирии, сообщили в «Башавтотрансе».

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Источник: Башинформ

По данным МЧС по РБ, на территории республики из-за ненастной погоды вводились ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на 9 участках автомобильных дорог: на двух участках федерального значения (253 км), одном участке регионального значения (137 км), шести участках межмуниципального значения (235 км) в 11 муниципальных районах.

МЧС Башкортостана организовало взаимодействие с дежурными службами управления дорожного хозяйства РБ, ФКУ Упрдор «Приуралье», ГАИ, ГУП «Башавтотранс».

«Для контроля за обстановкой на дорогах 10 оперативными группами МЧС РБ осуществлялся мониторинг ситуации. Центром управления в кризисных ситуациях МЧС по РБ проводился мониторинг по информационным системам, системам видеонаблюдения и СМИ», — проинформировали в ведомстве.

МЧС