В Башкирии в период дорожных ограничений отменили 133 междугородних рейса

По данным МЧС по РБ, на территории республики из-за ненастной погоды вводились ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на 9 участках автомобильных дорог: на двух участках федерального значения (253 км), одном участке регионального значения (137 км), шести участках межмуниципального значения (235 км) в 11 муниципальных районах.