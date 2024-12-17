В Башкирии в период дорожных ограничений отменили 133 междугородних рейса

По данным МЧС по РБ, на территории республики из-за ненастной погоды вводились ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на 9 участках автомобильных дорог: на двух участках федерального значения (253 км), одном участке регионального значения (137 км), шести участках межмуниципального значения (235 км) в 11 муниципальных районах.
МЧС Башкортостана организовало взаимодействие с дежурными службами управления дорожного хозяйства РБ, ФКУ Упрдор «Приуралье», ГАИ, ГУП «Башавтотранс».
«Для контроля за обстановкой на дорогах 10 оперативными группами МЧС РБ осуществлялся мониторинг ситуации. Центром управления в кризисных ситуациях МЧС по РБ проводился мониторинг по информационным системам, системам видеонаблюдения и СМИ», — проинформировали в ведомстве.