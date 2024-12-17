В Казахстане изменили правила установления памятников

Например, со дня смерти выдающейся личности, которой устанавливают памятник, должно пройти не менее 5 лет. За исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства и (или) совершения значимого исторического события.
Памятники, стелы и бюсты ставят местные исполнительные органы за счет местного бюджета или иных источников.
При этом, в одном населенном пункте одной выдающейся личности или значимому историческому событию устанавливается не более одного сооружения.
«Работа по установке ведется на плановой основе. На основе конкурса специальная комиссия выбирает лучшие работы. Рабочий проект сооружения рассматривается на качественное творческое исполнение, раскрытие портретного сходства и отражения исторического события».