Побережье Крыма впервые разделили на районы для эффективного использования

«Экстремальная антропогенная нагрузка отмечается в Гераклейском районе, особенно в городе Севастополе, и южнобережном районе, где практически весь берег является техногенным. Минимальная антропогенная нагрузка характерна для восточного, перспективного для развития рекреации, и северо-западного районов. В последнем из-за неблагоприятных природных условий развитие рекреации возможно в ограниченных, региональных масштабах. Наиболее негативное антропогенное воздействие характерно для западного района, где оно сдерживает дальнейшее развитие», — привели в сообщении слова главного научного сотрудника Морского гидрофизического института РАН, доктора географических наук Юрия Горячкина.