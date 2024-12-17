Побережье Крыма впервые разделили на районы для эффективного использования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Ученые Морского гидрофизического института РАН впервые разделили побережье Крыма на районы, учитывая физико-географические условия и степень антропогенного влияния, для эффективного использования территорий при застройке и рекреации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного научного центра (ЮНЦ) РАН.
«Экстремальная антропогенная нагрузка отмечается в Гераклейском районе, особенно в городе Севастополе, и южнобережном районе, где практически весь берег является техногенным. Минимальная антропогенная нагрузка характерна для восточного, перспективного для развития рекреации, и северо-западного районов. В последнем из-за неблагоприятных природных условий развитие рекреации возможно в ограниченных, региональных масштабах. Наиболее негативное антропогенное воздействие характерно для западного района, где оно сдерживает дальнейшее развитие», — привели в сообщении слова главного научного сотрудника Морского гидрофизического института РАН, доктора географических наук Юрия Горячкина.
Отмечается, что ученые выделили девять районов, которые имеют относительно сходные условия. За основу районирования брали особенности рельефа берегов и прилегающего дна, волн, течений, а также антропогенное воздействие и другие характеристики. Результаты исследования помогут более эффективно использовать побережье в хозяйственных и рекреационных целях.
В ЮНЦ РАН уточнили, что ученые на основе своих исследований создали карту, благодаря которой власти и застройщики смогут более эффективно учитывать особенности местности при застройке.
Работа сотрудников Морского гидрофизического института РАН проходит в рамках проекта Минобрнауки РФ «Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов» при их финансовой поддержке.