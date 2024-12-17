Вильфанд сообщил, что в Москву 20 декабря придет теплая погода

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха 20 декабря днем в Москве может достичь отметки в плюс 5 градусов Цельсия. Таким прогнозом поделился в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В ночь на пятницу температура в Москве будет около минус 5 [градусов Цельсия], а днем — от 0 до плюс 5 градусов, начинается период теплой погоды. И в субботу, и в воскресенье ночной температурный фон будет около нулевой отметки», — сообщил Вильфанд.
Он уточнил, что 20 декабря также возможны небольшие осадки, температура воздуха превысит норму на 4 градуса. В конце недели снежный покров в столице может увеличиться еще на 1−2 см. Вильфанд также напомнил, что в начале недели давление будет пониженным, но к четвергу оно повысится сразу на 15−18 мм ртутного столба, а затем снова будет падать.
Метеоролог упомянул и о том, что наступил период, когда можно комфортно кататься на лыжах. «Когда снег совсем пушистый, лыжи просто проваливаются под действием силы тяжести лыжника. А здесь нет, будет очень комфортная погода для лыжного катания», — сказал руководитель Гидрометцентра России.