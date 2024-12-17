Вильфанд сообщил, что в Москву 20 декабря придет теплая погода

Он уточнил, что 20 декабря также возможны небольшие осадки, температура воздуха превысит норму на 4 градуса. В конце недели снежный покров в столице может увеличиться еще на 1−2 см. Вильфанд также напомнил, что в начале недели давление будет пониженным, но к четвергу оно повысится сразу на 15−18 мм ртутного столба, а затем снова будет падать.