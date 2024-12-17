В Уфе несколько домов временно останутся без электричества и горячей воды

По данным УЖХ города, горячую воду отключат потребителям жилого дома № 205/2 по улице Кольцевой в Орджоникидзевском районе с 10 до 14 часов.
В Октябрьском районе без электроэнергии с 10 до 12 часов будут адреса: проспект Октября, 136/2; Российская, 82/1 и 82/2. Без горячей воды с 10 до 14 часов — ул. Р. Зорге, 35; Менделеева, 211, 213, 215; 50 лет СССР, 43, 45, 45а, 47; К. Абрамовой, 2.
В Калининском районе с 10 до 15 часов отключат горячую воду на ул. Первомайской, 48; А. Невского, 4, 6, 8; Интернациональной, 85, 87. С 10 до 12 часов без горячей воды останутся потребители по ул. Интернациональной, 151, 153, 153/1, 155, 159, 161, 163, 165; Вострецова, 3, 5, 7, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13; Хакимова, 4, 6, 8; Орджоникидзе, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 20/1, 22.