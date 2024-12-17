В Уфе несколько домов временно останутся без электричества и горячей воды

В Октябрьском районе без электроэнергии с 10 до 12 часов будут адреса: проспект Октября, 136/2; Российская, 82/1 и 82/2. Без горячей воды с 10 до 14 часов — ул. Р. Зорге, 35; Менделеева, 211, 213, 215; 50 лет СССР, 43, 45, 45а, 47; К. Абрамовой, 2.