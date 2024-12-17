Олбани
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омский «Авангард» пришел очередной новый игрок

Состав команды решили усилить защитником Даниилом Чайкой.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба ХК «Авангард» сообщила о подписании контракта с новым игроком. Двухстороннее соглашение подписано с защитником Даниилом Чайкой. Контракт подписан на два года.

Ранее Чайка играл в «Вегасе». Результат игрока в 11 играх КХЛ: — 2 (1+1).