В омский «Авангард» пришел очередной новый игрок

Пресс-служба ХК «Авангард» сообщила о подписании контракта с новым игроком. Двухстороннее соглашение подписано с защитником Даниилом Чайкой. Контракт подписан на два года.
Ранее Чайка играл в «Вегасе». Результат игрока в 11 играх КХЛ: — 2 (1+1).
Состав команды решили усилить защитником Даниилом Чайкой.
Пресс-служба ХК «Авангард» сообщила о подписании контракта с новым игроком. Двухстороннее соглашение подписано с защитником Даниилом Чайкой. Контракт подписан на два года.
Ранее Чайка играл в «Вегасе». Результат игрока в 11 играх КХЛ: — 2 (1+1).