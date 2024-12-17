Кожемяко призвал чиновников ездить на автобусах и электричках

На еженедельном планерном совещании губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов взять вопрос общественного транспорта на личный контроль и незамедлительно помогать местным жителям по этой теме. Для понимания транспортной ситуации глава региона предложил чиновникам проехаться на автобусах самостоятельно, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам Олега Кожемяко, в 2024 году из регионального бюджета выделили около 600 миллионов рублей для обслуживания общественного транспорта. Однако некоторые маршруты до сих пор остаются без автобусов, перевозчик не выводит их в нужное время.
Разобраться с этой проблемой — первостепенная задача специалистов: у населения большая потребность в транспорте.
«Наиболее неудовлетворительная ситуация с работой общественного муниципального транспорта в Лесозаводском и Дальнереченском городских и Хасанском муниципальном округах, а также Кировском муниципальном районе», — добавил губернатор.