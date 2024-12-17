Олбани
+6°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кожемяко призвал чиновников ездить на автобусах и электричках

Таким образом главы муниципалитетов смогут оценить эффективность работы общественного транспорта.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

На еженедельном планерном совещании губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов взять вопрос общественного транспорта на личный контроль и незамедлительно помогать местным жителям по этой теме. Для понимания транспортной ситуации глава региона предложил чиновникам проехаться на автобусах самостоятельно, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам Олега Кожемяко, в 2024 году из регионального бюджета выделили около 600 миллионов рублей для обслуживания общественного транспорта. Однако некоторые маршруты до сих пор остаются без автобусов, перевозчик не выводит их в нужное время.

Разобраться с этой проблемой — первостепенная задача специалистов: у населения большая потребность в транспорте.

«Наиболее неудовлетворительная ситуация с работой общественного муниципального транспорта в Лесозаводском и Дальнереченском городских и Хасанском муниципальном округах, а также Кировском муниципальном районе», — добавил губернатор.