Пожарные учения пройдут в троллейбусном депо Иркутска 17 декабря

Пожарно-тактические учения пройдут в троллейбусном депо на улице Академическая 1а в Иркутске в два часа дня. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— МУП «Иркутскгортранс» организуют контрольно-проверочные пожарно-тактические учения по теме «Тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ на предприятиях транспорта». Их организует Главное управление МЧС России по Иркутской области, — уточнили в пресс-службе администрации.
Специалисты отработают алгоритм совместных действий персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями и оперативными службами. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 70-летний водитель «Шевроле Круз» сбил 10-летнюю школьницу в Братске. Девочка получила травмы, ей понадобилась помощь врачей. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Прокуратура контролирует проверку.