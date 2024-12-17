БЖД назначила 239 дополнительных поездов в период Нового года и Рождества, рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Сообщается, что в целях повышения качества предоставляемых услуг, удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки и с учетом прогнозируемого пассажиропотока в период новогодних и рождественских праздников Белорусская железная дорога приняла решение назначить 239 доппоездов в межрегиональном, а также в международном сообщениях.
В пресс-службе уточнили, говоря про межрегиональное сообщение, что речь идет про 185 дополнительных поездов. Они будут курсировать по маршрутам, которые наиболее востребованы у пассажиров. Так, в период Нового года и Рождества доппоезда были назначены между Минском и всеми областными городами страны. Кроме того, говорится про поезда в сообщении Брест — Гомель, Минск — Пинск, Гродно — Орша — Витебск, Гомель — Витебск, Минск — Орша — Кричев, а также Коммунары — Орша — Гродно.
В БЖД отметили, что в международном сообщении с Россией дополнительные поезда будут следовать по данным маршрутам: Минск — Санкт-Петербург, Полоцк — Москва, Брест — Минск — Москва.
«Также в зависимости от спроса на перевозки будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах», — пояснили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Кстати, новое расписание движения поездов с ускорением начнет действовать в Беларуси.
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