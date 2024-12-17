БЖД назначила 239 дополнительных поездов в период Нового года и Рождества

В пресс-службе уточнили, говоря про межрегиональное сообщение, что речь идет про 185 дополнительных поездов. Они будут курсировать по маршрутам, которые наиболее востребованы у пассажиров. Так, в период Нового года и Рождества доппоезда были назначены между Минском и всеми областными городами страны. Кроме того, говорится про поезда в сообщении Брест — Гомель, Минск — Пинск, Гродно — Орша — Витебск, Гомель — Витебск, Минск — Орша — Кричев, а также Коммунары — Орша — Гродно.