Созданы материалы для люминесцентной бесконтактной термометрии

По словам ученого, было установлено, что значения относительной термической чувствительности находятся в том же диапазоне, что и для известных соединений-лидеров, покрывая температурный интервал от −10°C до +65°C, при этом их термическая стабильность (минимум до +400°C) превосходит соответствующие показатели у термометров на основе металлорганических каркасов и полимерных композитов, что роднит синтезированные материалы с неорганическими.