Жители Хабаровского края вновь могут отправиться в Китай на поезде

С начала пандемии коронавируса в конце января 2020 года пассажирское сообщение между Россией и Китаем было приостановлено по инициативе китайской стороны. С тех пор пункт пропуска работал только для грузовых перевозок. Теперь же регулярное пассажирское сообщение на данном участке российско-китайской границы восстановлено. Хабаровчанам сначала нужно доехать до Уссурийска, а затем на международном поезде пересечь границу с Китаем.