Жители Хабаровского края вновь могут отправиться в Китай на поезде

Впервые с января 2020 года в Гродеково Приморского края прибыл пассажирский поезд из соседнего китайского города Суйфэньхэ. На момент оформления через границу проследовали две туристические группы, состоящие из 69 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С начала пандемии коронавируса в конце января 2020 года пассажирское сообщение между Россией и Китаем было приостановлено по инициативе китайской стороны. С тех пор пункт пропуска работал только для грузовых перевозок. Теперь же регулярное пассажирское сообщение на данном участке российско-китайской границы восстановлено. Хабаровчанам сначала нужно доехать до Уссурийска, а затем на международном поезде пересечь границу с Китаем.
Пункт пропуска будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. Таможенные органы готовы полностью осуществлять все необходимые таможенные процедуры и контроль как для физических лиц, так и для их багажа.
— Пассажирам нужно ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Эти правила доступны на информационных стендах в пункте пропуска, а также на официальных сайтах Федеральной таможенной службы и Дальневосточного таможенного управления, — рекомендовал начальник железнодорожного пункта пропуска «Пограничный» Андрей Бубенец.
Кроме того, в Приморье восстановлено регулярное пассажирское движение с Северной Кореей. Поезд Хасан — Туманган будет курсировать три раза в неделю.