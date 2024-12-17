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Топ-5 новостей в Молдове 17 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 17 декабря 2024 года.

Сейчас в Олбани: +8° 9 м/с 87% 751 мм рт. ст. -1°
Источник: Комсомольская правда

1. В Гагаузии жителям выплатят по 1000 леев в месяц компенсаций на отопление из внебюджетных средств: Это вам не жалкая подачка 300 леев при завышенных ценах на газ.

2. Готовим свечи и достаем заначки из матрасов: Газовый коллапс в Молдове все ближе — Украина делает все, чтобы перекрыть транзит российского газа.

3. «Где президент?»: В самый трудный момент для Молдовы, Санду не видно и не слышно — премии в Европе важнее, чем собственный народ.

4. Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета рейса "Лондон-Кишинев: Он ругался с пассажирами и с экипажем, только при приземлении в аэропорту его смогли успокоить полицейские.

5. В Молдову среди зимы пришло «бабье лето»: Синоптики в шоке — нас ждут +14 градусов тепла!

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