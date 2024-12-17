Почему нельзя доводить человека до продажи себя

«Яму» Куприна помните? Муж сдал в публичный дом. И были такие отдельные аферисты: женились на бедных девушках и после брачной ночи отводили их в дом терпимости. Проституция была легализована, публичные дома нуждались в пополнении. И никто не спрашивал девушку, сама ли она пошла. А если и спрашивал, то на ответ закрывали глаза. Если вдруг какой-то инспектор спрашивал, так было в обществе все устроено, что девушке не имело смысла рассказывать, потому что раз ее приводил «муж» и стояла в церковной книге отметка о браке, уже позор, уже как бы порченая — куда пойдет? Обмануть, лишить чести и бросить — верный способ отправить девушку в публичный дом или монастырь, выхода не было. И проституция существовала в Российской империи только потому, что разрешено было доводить девушек до необходимости «идти по билету», то есть в проститутки.