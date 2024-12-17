Разрешение на ввод дали новому международному терминалу аэропорта Хабаровск

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового международного терминала аэропорта Хабаровск. Документ, подтверждающий это, был получен 13 декабря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В строительство нового терминала вложили 6,1 миллиарда рублей инвестиций. Новый терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний.
Новый терминал оснащен двумя современными трапами, семью лифтами и эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа. Также тут установили 11 стоек регистрации. Пункт пропуска через границу предполагает 30 кабин паспортного контроля, пять из которых — для людей с ОВЗ.
Обустраивать коммерческие точки начнут в следующем году. Параллельно продолжается техническое оснащение пункта пропуска через границу и его аттестация. Запуск терминала в работу будет зависеть от окончания этих мероприятий и согласования с государственными органами.