Олбани
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разрешение на ввод дали новому международному терминалу аэропорта Хабаровск

Документ выдали 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового международного терминала аэропорта Хабаровск. Документ, подтверждающий это, был получен 13 декабря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В строительство нового терминала вложили 6,1 миллиарда рублей инвестиций. Новый терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний.

Новый терминал оснащен двумя современными трапами, семью лифтами и эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа. Также тут установили 11 стоек регистрации. Пункт пропуска через границу предполагает 30 кабин паспортного контроля, пять из которых — для людей с ОВЗ.

Обустраивать коммерческие точки начнут в следующем году. Параллельно продолжается техническое оснащение пункта пропуска через границу и его аттестация. Запуск терминала в работу будет зависеть от окончания этих мероприятий и согласования с государственными органами.

строительство