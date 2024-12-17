Научно-исследовательский институт геологии сохранится в Красноярском крае

«Молодцы, что отстояли. Там хорошие архивы и, действительно, есть настоящие специалисты. Муниципалитеты же всё время жалуются на то, что у них таких специалистов нет и некому делать различные обследования. Теперь же это будет опорное базовое учреждение, под рукой у министерства, которое сможет ставить им серьезные задачи», — отметил депутат Сергей Зяблов.