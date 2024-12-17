Научно-исследовательский институт геологии сохранится в Красноярском крае

ГПКК «Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья» — одно из старейших учреждений отрасли, которое работает в крае с 1957 года как научно-аналитический центр по проблемам развития и освоения природно-ресурсного потенциала региона.
В силу изменений федерального законодательства государственные и муниципальные унитарные предприятия с 1 января 2025 года должны быть ликвидированы или реорганизованы.
Вопрос сохранения института геологии в очередной раз обсудили на комитете по природным ресурсам и экологии при Законодательном Собрании. Споры о судьбе учреждения ведутся третий год, отметил зампредседателя комитета Юрий Захаринский. Депутаты неоднократно выступали за сохранение этой краевой структуры, которая могла бы выполнять различные заказы краевой власти вместо организаций из других регионов, например, из Москвы.
Министр природных ресурсов и лесного комплекса Алексей Панов, в чье подчинение перешел институт, сообщил, что учреждение будет реорганизовано в КГБУ «КрасГЕО» и заниматься областями недропользования, водных отношений, безопасности гидротехнических сооружений. Это работы по проведению государственной экспертизы запасов, согласованию технических проектов, подготовке материалов для лицензирования подземных вод
«Молодцы, что отстояли. Там хорошие архивы и, действительно, есть настоящие специалисты. Муниципалитеты же всё время жалуются на то, что у них таких специалистов нет и некому делать различные обследования. Теперь же это будет опорное базовое учреждение, под рукой у министерства, которое сможет ставить им серьезные задачи», — отметил депутат Сергей Зяблов.
Председатель комитета Виталий Дроздов отметил, что к заседанию сессии будет подготовлен проект постановления о согласовании реорганизации и сохранения этого важного для края учреждения.