Белорусский адвокат сказала, пустят ли ребенка в школу с розовыми волосами. Подробности изданию aif.by озвучила кандидат юридических наук, член Минской городской коллегии адвокатов, адвокат Ольга Савич.
Минчанка спросила у адвоката, пустят ли подростка в школу с цветными волосами. Женщина отметила, что ее дочке 14 лет и она хочет покрасить волосы в розовый цвет. Однако жительница Минска высказала мнение о том, что могут возникнуть проблемы в школе.
— Согласно ст. 49 Конституции Республики Беларусь и ст. 3 Кодекса об образовании каждый гражданин в нашей стране имеет право на образование. Поэтому не пустить ребенка на занятия недопустимо, — уточнила адвокат.
По ее словам, единственным требованием к внешнему виду является школьная форма. Специалист напомнила, что школьники должны придерживаться делового стиля одежды согласно Государственному школьному стандарту, который был утвержден постановлением коллегии Министерства образования. Савич также уточнила, что этого же требуют и школьные правила.
— Но даже если ребенок не надел школьную форму, его нельзя не допустить на занятия. В такой ситуации следует понимать, что требование делового стиля относится только к одежде. Пирсинг, цвет волос или накрашенные ногти — это иное. Назовем это самовыражением, — подчеркнула адвокат.
Также она добавила, что ребенка нельзя заставить перекраситься, смыть ногти или же убрать серьги, однако поговорить с ребенком и родителями о правильности подобных смелых решений, связанных с внешностью, у школы есть право.
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