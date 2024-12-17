Белорусский адвокат сказала, пустят ли ребенка в школу с розовыми волосами

Минчанка спросила у адвоката, пустят ли подростка в школу с цветными волосами. Женщина отметила, что ее дочке 14 лет и она хочет покрасить волосы в розовый цвет. Однако жительница Минска высказала мнение о том, что могут возникнуть проблемы в школе.