Жителя Приморья будут судить за контрабанду средства для снижения веса

В Приморском крае местный житель предстанет перед судом за контрабанду препаратов для похудения, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что 61-летний мужчина, работающий водителем пассажирского автобуса международных перевозок, был обвинён по части 1.1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствие установило, что в мае текущего года, во время одной из поездок в Китай, обвиняемый приобрёл препараты, содержащие более 355 граммов сибутрамина, который запрещён к свободному обороту на территории России. Зная о запретах на перемещение таких веществ через границу, он спрятал почти полторы тысячи капсул в труднодоступных местах своего транспортного средства. Однако его действия были замечены сотрудниками таможни.
Уголовное дело уже направлено в Пограничный районный суд Приморского края для дальнейшего рассмотрения.