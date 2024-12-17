Жителя Приморья будут судить за контрабанду средства для снижения веса

Следствие установило, что в мае текущего года, во время одной из поездок в Китай, обвиняемый приобрёл препараты, содержащие более 355 граммов сибутрамина, который запрещён к свободному обороту на территории России. Зная о запретах на перемещение таких веществ через границу, он спрятал почти полторы тысячи капсул в труднодоступных местах своего транспортного средства. Однако его действия были замечены сотрудниками таможни.