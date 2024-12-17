Все решено: стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока в 2025 году изменится

Стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока изменится уже с 1 января 2025 года. Комиссия по вопросам регулирования цен администрации города рассмотрела экономические расчеты, представленные автотранспортными предприятиями, учла их, но приняла собственное решение по уровню индексации тарифов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Изменение тарифов рассчитано с учетом индекса потребительских цен, но при этом, как отмечают специалисты мэрии, ниже предложенных перевозчиками расчетов.
«Стоимость проезда останется дифференцированной в зависимости от формы оплаты. При оплате транспортной картой или картой “Приморец “Социальная” проезд обойдется в 39 рублей (сейчас 35 рублей). При оплате любой банковской картой — 45 рублей (сейчас 39 рублей). Наличными будет стоить 50 рублей (сейчас 45 рублей)”, — подчеркивают в администрации.
Поездка на трамвае, троллейбусе и фуникулере будет стоить 30 рублей при оплате транспортной картой или картой «Приморец “Социальная” (сейчас 26 рублей), банковской — 35 (сейчас 28 рублей) и 44 рубля наличными (сейчас 39 рублей).
Изменится и стоимость абонементов для единой транспортной карты:
«Безлимит на 1 месяц» — 2560 рублей;
«Лимит на 40 поездок в месяц» — 1482 рубля;
«Электрический транспорт. 40 поездок в месяц» — 1140 рублей.
Среди объективных факторов, повлиявших на необходимость проиндексировать тарифы, специалисты называют увеличение затрат на:
топливо (107,6%), ГСМ (моторное и трансмиссионное масло, тех. жидкости и смазки) (123,9%), заработную плату (126,2%), автошины (133,3%), запасные части (133%).
Перевозчики в своих расчетах и вовсе просили повысить средний тариф на проезд в автобусах не менее чем до 67 рублей. Именно об этом свидетельствовали предоставленные на заседание комиссии расчеты. Для наземного электрического транспорта (трамвай, троллейбус, фуникулер) увеличение тарифа запрашивалось до 94 рублей.
«Стоит отметить, что индексация тарифа во Владивостоке действительно в последние годы привела к повышению качества перевозок за счёт обновления транспорта. Такой результат стал возможен ещё и потому, что вопрос находится на личном контроле главы города Константина Шестакова, который следит за тем, чтобы перевозчики выполняли свои обязательства», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.
По данным мэрии, с 2022 по 2024 год автотранспортными предприятиями приобретено более 160 новых автобусов.
На средства специального казначейского кредита в рамках реализации мастер-плана развития дальневосточной столицы для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1» в этом году закуплены 15 автобусов большого класса и 5 автобусов среднего класса. Пополнение автопарка позволило запустить во Владивостоке два новых маршрута: № 11 и 22.
В 2025 году автопарк муниципального предприятия пополнится еще 30 новыми автобусами среднего и большого классов, а также одним автобусом малого класса.
Также в 2024 году приобретено 16 современных троллейбусов. Пять из них уже вышли на маршруты № 11 и № 5. В будущем планируется создать новый маршрут до микрорайона Снеговая Падь.
За счет экономии от предыдущих торгов дополнительно администрацией Владивостока заключен контракт на поставку еще четырех троллейбусов. Таким образом, в 2025 году городской парк электрического транспорта будет состоять из 20 современных троллейбусов.