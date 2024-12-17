Все решено: стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока в 2025 году изменится

«Стоит отметить, что индексация тарифа во Владивостоке действительно в последние годы привела к повышению качества перевозок за счёт обновления транспорта. Такой результат стал возможен ещё и потому, что вопрос находится на личном контроле главы города Константина Шестакова, который следит за тем, чтобы перевозчики выполняли свои обязательства», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.