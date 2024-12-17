Синоптики опровергли похолодание до −45 градусов в Новосибирске

Синоптики опровергли наступление сильных морозов в Новосибирске. Ранее ряд источников утверждал, что в конце января — начале февраля в областной столице ожидаются морозы до −45 градусов.
Согласно данным метеорологов с нескольких сервисов, самая низкая температура в этот период зафиксируется на отметке −29 градусов. В целом, морозы не будут продолжительными, температура будет колебаться в пределах −23…-27 градусов.
Ранее КП-Новосибирск писала, что синоптики рассказали о краткосрочном похолодании в Новосибирске. Низкие температуры задержатся на несколько дней.