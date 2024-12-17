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Синоптики опровергли похолодание до −45 градусов в Новосибирске

Сильных морозов ждать не стоит.

Сейчас в Олбани: +6° 4 м/с 93% 755 мм рт. ст. -1°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики опровергли наступление сильных морозов в Новосибирске. Ранее ряд источников утверждал, что в конце января — начале февраля в областной столице ожидаются морозы до −45 градусов.

Согласно данным метеорологов с нескольких сервисов, самая низкая температура в этот период зафиксируется на отметке −29 градусов. В целом, морозы не будут продолжительными, температура будет колебаться в пределах −23…-27 градусов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что синоптики рассказали о краткосрочном похолодании в Новосибирске. Низкие температуры задержатся на несколько дней.