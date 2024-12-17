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В Омской области определили, до какого предела может расти коммуналка

Указом губернатора определены предельные индексы увеличения платы за коммунальные услуги в 2025 году.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, насколько может вырасти плата за коммунальные услуги в наступающем 2025 году. Предельные индексы роста обозначены указом губернатора. Как сказано в документе, до 30 июня плата за коммуналку во всех районах области и городе Омске не увеличится, а вот в период с 1 июля по 31 декабря может вырасти сразу на 16, 1%.

Ожидается, что в среднем плата может увеличиться на 1 314 рублей. Как указано в приложении к приказу, расчеты сделаны на основе набора коммунальных услуг для частных домов. Так что эта цифра приблизительна.

Ожидается, что на 14% подорожает уголь, вывоз ТКО, холодная вода и газ в баллонах. На 12, 5% — электричество.