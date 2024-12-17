В Омской области определили, до какого предела может расти коммуналка

Стало известно, насколько может вырасти плата за коммунальные услуги в наступающем 2025 году. Предельные индексы роста обозначены указом губернатора. Как сказано в документе, до 30 июня плата за коммуналку во всех районах области и городе Омске не увеличится, а вот в период с 1 июля по 31 декабря может вырасти сразу на 16, 1%.