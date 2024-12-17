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Главные новости 17 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 17 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 декабря 2024 года.

В США раскрыли причину появления таинственных объектов в небе

Таинственные летающие объекты в небе, вызвавшие панику у жителей штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси — это комбинация дронов, самолетов и звезд. Такое объяснение представил координатор совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Министр иностранных дел Китая заверил Россию в поддержке

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай будут поддерживать друг друга в развитии и совместно защищать стратегическую стабильность. Дипломат оценил отношение двух держав как партнерство.

26 тонн золота на $2,2 млрд остаются в ЦБ Сирии

Золотой запас Сирии, который продолжает храниться в Центральном банке страны, оценили в 2,2 млрд долларов. Мародеры во время смены власти в республике не смогли проникнуть в главное хранилище, и 26 тонн золота остались нетронутыми.

В ЕС потребуют ликвидации военных баз РФ в Сирии

Евросоюз намерен обратиться к новым властям Сирии с требованием убрать российские военные базы с территории Латакии и Тартуса. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

В России разрабатывают новую ракету, сравнимую с «Орешником»

На вооружение ракетных войск стратегического назначения России вскоре могут поставить новую линейку ракетных комплексов. Мощное оружие по характеристикам не будет уступать комплексам «Авангард» и «Орешник». Сейчас его разработка находится на завершающей стадии.