Главные новости 17 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 декабря 2024 года.
В США раскрыли причину появления таинственных объектов в небе
Таинственные летающие объекты в небе, вызвавшие панику у жителей штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси — это комбинация дронов, самолетов и звезд. Такое объяснение представил координатор совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Министр иностранных дел Китая заверил Россию в поддержке
26 тонн золота на $2,2 млрд остаются в ЦБ Сирии
Золотой запас Сирии, который продолжает храниться в Центральном банке страны, оценили в 2,2 млрд долларов. Мародеры во время смены власти в республике не смогли проникнуть в главное хранилище, и 26 тонн золота остались нетронутыми.
В ЕС потребуют ликвидации военных баз РФ в Сирии
Евросоюз намерен обратиться к новым властям Сирии с требованием убрать российские военные базы с территории Латакии и Тартуса. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.
В России разрабатывают новую ракету, сравнимую с «Орешником»
На вооружение ракетных войск стратегического назначения России вскоре могут поставить новую линейку ракетных комплексов. Мощное оружие по характеристикам не будет уступать комплексам «Авангард» и «Орешник». Сейчас его разработка находится на завершающей стадии.