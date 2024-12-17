Главные новости 17 декабря 2024 года

Евросоюз намерен обратиться к новым властям Сирии с требованием убрать российские военные базы с территории Латакии и Тартуса. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.