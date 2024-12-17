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Жители Нижнего Новгорода и Кстова проголосовали за объединение

Публичные слушания по поводу объединения Кстовского района и Нижнего Новгорода завершились.

Большинство участников высказало поддержку этой инициативе.

Депутаты отметили, что фактически интеграция Кстова и областного центра произошла давно, поскольку многие жители Кстова ежедневно ездят на работу в Нижний Новгород. В то же время народные избранники заверили, что налоговая нагрузка для кстовчан не увеличится, и не введут новых сборов. Статус сельских территорий останется неизменным, что обеспечит соответствующие льготы. Переоценка кадастровой стоимости участков не планируется до 2026 года, и изменения в тарифах на жилищно-коммунальные услуги и вывоз мусора также не ожидаются.

Тем не менее, жители Нижнего Новгорода выразили опасения по поводу общественного транспорта и переполненности школ. Депутаты сообщили, что будут закреплены улицы за образовательными учреждениями, а стоимость проезда в общественном транспорте в Кстове снизится до городского уровня в 35 рублей.

Жители Кстовского округа также поддержали слияние с Нижним Новгородом. «За» проголосовали 195 человек, пришедших на публичные слушания, «против» — 191. Еще девять кстовчан воздержались.

Если объединение произойдет, новый созыв депутатов Нижнего в 2025 году станет не восьмым, а первым.