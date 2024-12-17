Жители Нижнего Новгорода и Кстова проголосовали за объединение

Депутаты отметили, что фактически интеграция Кстова и областного центра произошла давно, поскольку многие жители Кстова ежедневно ездят на работу в Нижний Новгород. В то же время народные избранники заверили, что налоговая нагрузка для кстовчан не увеличится, и не введут новых сборов. Статус сельских территорий останется неизменным, что обеспечит соответствующие льготы. Переоценка кадастровой стоимости участков не планируется до 2026 года, и изменения в тарифах на жилищно-коммунальные услуги и вывоз мусора также не ожидаются.