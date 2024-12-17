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Пробки в омских Нефтяниках стали короче из-за изменения работы светофора

Речь идёт о перекрёстке пр-т Королёва — ул. Заозерная.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что работу светофора на пересечении проспекта Королёва и улицы Заозерная изменили.

Чтобы разгрузить Нефтяники, увеличено время работы разрешающего сигнала для движения транспорта по проспекту Королёва в направлении улицы Березовая. Мэр отметил, что из-за этих изменений заторы снизились в два раза.

Ранее мы сообщали, что на мосту у Телецентра в Омске введут реверсивное движение. Проект получил официальное одобрение. Планируется организовать три полноценные полосы для автомобилей и автобусов. Проезд и направления будут регулироваться в зависимости от времени суток.