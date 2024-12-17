Пробки в омских Нефтяниках стали короче из-за изменения работы светофора

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что работу светофора на пересечении проспекта Королёва и улицы Заозерная изменили.
Чтобы разгрузить Нефтяники, увеличено время работы разрешающего сигнала для движения транспорта по проспекту Королёва в направлении улицы Березовая. Мэр отметил, что из-за этих изменений заторы снизились в два раза.
Ранее мы сообщали, что на мосту у Телецентра в Омске введут реверсивное движение. Проект получил официальное одобрение. Планируется организовать три полноценные полосы для автомобилей и автобусов. Проезд и направления будут регулироваться в зависимости от времени суток.