Пробки в омских Нефтяниках стали короче из-за изменения работы светофора

Ранее мы сообщали, что на мосту у Телецентра в Омске введут реверсивное движение. Проект получил официальное одобрение. Планируется организовать три полноценные полосы для автомобилей и автобусов. Проезд и направления будут регулироваться в зависимости от времени суток.