В Новосибирске представили новый фильм, посвященный Арнольду Кацу

В новом фильме зрители увидели уникальные архивные кадры с фрагментами концертов, репетиций и дирижёрских уроков Арнольда Михайловича. В них раскрывался секрет его знаменитой фразы: «Дирижирование — это магия. Дирижёр — тот, кто “над”, а не “в”». В фильме также использованы фрагменты интервью известных музыкантов. Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Вадим Репин рассказали о том, как Маэстро проявлял свой организаторский талант в повседневных творческих буднях, а также в критических ситуациях, когда нужно было быстро собирать «разваливающийся» оркестр.