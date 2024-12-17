В Новосибирске представили новый фильм, посвященный Арнольду Кацу

В Новосибирске состоялась открытая премьера документального фильма «Арнольд Кац. К столетию Маэстро» режиссера Эллы Давлетшиной. В 1990-е годы она много снимала и общалась с легендарным дирижером. Часть отснятого материала была использована в двух кинолентах, но было и многое, что в них не вошло. Эти съемки было решено использовать в новом проекте.
«Фильм “Арнольд Кац. К столетию Маэстро” — это не просто дань уважения выдающемуся дирижёру, но и значимое событие для всей культурной жизни региона, — цитирует министра культуры Новосибирской области Юлию Шуклину издание “Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области”. — Арнольд Михайлович оставил глубокий след в музыкальной истории Новосибирска, и его наследие до сих пор вдохновляет новые поколения музыкантов и слушателей. Этот фильм помогает сохранить память о великом маэстро. Он показывает, как принципы и любовь Арнольда Михайловича к искусству продолжают жить в работе нашего оркестра, являющегося гордостью области и страны».
В новом фильме зрители увидели уникальные архивные кадры с фрагментами концертов, репетиций и дирижёрских уроков Арнольда Михайловича. В них раскрывался секрет его знаменитой фразы: «Дирижирование — это магия. Дирижёр — тот, кто “над”, а не “в”». В фильме также использованы фрагменты интервью известных музыкантов. Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Вадим Репин рассказали о том, как Маэстро проявлял свой организаторский талант в повседневных творческих буднях, а также в критических ситуациях, когда нужно было быстро собирать «разваливающийся» оркестр.