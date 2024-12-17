В среду в Омской области температура воздуха опустится до −15 градусов

В Омской области завтра ожидаются заморозки до −15 градусов. На дорогах возможна гололедица. О том, какая будет погода в Омске 18 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью в среду температура воздуха будет в пределах −10…-15 градусов. Местами столбик термометра покажет −5 градусов. Осадков не наблюдается. На дорогах возможна гололедица. Порывы ветра не превысят 12 м/с.
Днем воздух прогреется до −5…-10 градусов. Местами возможны осадки в виде снега. Порывы ветра будут достигать 7−12 м/с.