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В среду в Омской области температура воздуха опустится до −15 градусов

Днем ожидается небольшой снег.

Сейчас в Олбани: +7° 7 м/с 93% 753 мм рт. ст. -1°
Источник: Комсомольская правда

В Омской области завтра ожидаются заморозки до −15 градусов. На дорогах возможна гололедица. О том, какая будет погода в Омске 18 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью в среду температура воздуха будет в пределах −10…-15 градусов. Местами столбик термометра покажет −5 градусов. Осадков не наблюдается. На дорогах возможна гололедица. Порывы ветра не превысят 12 м/с.

Днем воздух прогреется до −5…-10 градусов. Местами возможны осадки в виде снега. Порывы ветра будут достигать 7−12 м/с.