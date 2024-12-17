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Новые дефекты устраняют на теплотрассах в Новосибирске

Отопление ограничено для 25 объектов на двух улицах.

Источник: Freepik

Во вторник, 17 декабря 2024 года, в Новосибирске ограничили подачу тепла для 25 объектов на улицах Мичурина и Котовского. Подробности рассказали в пресс-службе СГК.

Отмечается, что на Мичурина ведут работы по результатам мониторинга трубопровода. Холоднее стало в 14 жилых домах и 6 соцобъектах. Завершить планируют до 22 часов 17 декабря.

К ремонту на Котовского приступили в 11 часов, там в контур ограничения попали 4 жилых дома и одно учебное заведение. Завершить планируют до 2 часов среды, 18 декабря 2024.

ЖКХ