За окном холодно и сыро — а в квартирах нет света: Десятки домов в Кишинёве останутся без электричества — публикуем адреса

В двух столичных секторах, а также в пригородах сегодня не будет света.
«Premier Energy Distribution» сообщает, что 17 декабря возможны перерывы в поставках электроэнергии.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Ботаника:
— ул. Теилор, 8 — с 09:30 до 17:30.
Рышкановка:
— ул. Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, M. луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 09:00 до 17:00.
Ватра:
— ул. Феровиарилор 2, 6, Тинереции 60, 64 в интервале времени с
Вадул луй Водэ:
— ул. Константин Негруцци, Георге Асаки, Ион Шолтис, Николае Тестемицяну, Трандафирилор частично, в промежутке с 13:30 до 17:00 для работ по ремонту электрооборудования.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.