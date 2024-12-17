Берег Крыма впервые разделили на районы ради эффективного использования

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Южного научного центра (ЮНЦ) РАН.
В основу районирования береговой полосы было положено множество критериев, включая такие, как особенности рельефа и прилегающего к побережью морского дна, наличие течений, антропогенное воздействие и другие.
Максимальную антропогенную нагрузку ученые зафиксировали в Гераклейском районе, особенно в городе Севастополе. Также экстремальная антропогенная нагрузка отмечена в южнобережном районе, где практически весь берег является техногенным.
«Минимальная антропогенная нагрузка характерна для восточного, перспективного для развития рекреации, и северо-западного районов», — рассказал главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук Юрий Горячкин.
В северо-западном район из-за природных факторов перспектива развития рекреации ограничена. А наибольшее негативное антропогенное воздействие характерно для западного района, где оно стало сдерживающим фактором в дальнейшем развитии.
На основе обобщенных исследований ученые создали карту, которая может стать эффективным инструментом для местных властей и девелоперов.