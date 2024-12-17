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Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 21 декабря

Ограничение связано с открытием главной елки в сквере имени Кирова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске ограничат розничную продажу алкоголя с 13:00 до 21:00 21 декабря в сквере имени Кирова, а также в радиусе 100 метров. Связано это с открытием городской елки и резиденции Деда Мороза. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— Напомним, что продажа алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых мероприятий является административным правонарушением. За несоблюдение можно получить штраф: должностные лица в размере от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица — от 100 до 300 тысяч. Помимо этого алкогольную продукцию могут конфисковать, — уточнили в пресс-службе правительства.

Важно, что на места общественного питания запрет не распространяется. Во время других новогодних мероприятий также введут ограничения, информация появится позже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничили по Глазковскому мосту в Иркутске 17 декабря.