Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 21 декабря

— Напомним, что продажа алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых мероприятий является административным правонарушением. За несоблюдение можно получить штраф: должностные лица в размере от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица — от 100 до 300 тысяч. Помимо этого алкогольную продукцию могут конфисковать, — уточнили в пресс-службе правительства.