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В Омске на проспекте Королева скорректировали работу светофора

Из-за частичного перекрытия моста у Телецентра на этом участке дороги возросла транспортная нагрузка.

Источник: Комсомольская правда

В Омске из частичного перекрытия моста у Телецентра возросла транспортная нагрузка на проспект Королева. В связи с этим на этом участке дороги приняли решение изменить продолжительность фаз светофора.

Как сообщили в омском дептрансе, изменения были приняты с целью оптимизации движения.

«Были выполнены корректировки режимов светофорного регулирования на пересечении проспекта Королева и улицы Заозерная — увеличено время работы разрешающего сигнала для движения транспорта по проспекту Королева в направлении улицы Березовая», — пояснили в дептрансе.

Ранее мы писали, что Сергей Шелест пообещал разобраться с пробками на мосту у Телецентра в Омске. На прошлой неделе мэрия признала неэффективность части мер, принятых для борьбы с пробками.