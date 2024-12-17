В Омске на проспекте Королева скорректировали работу светофора

В Омске из частичного перекрытия моста у Телецентра возросла транспортная нагрузка на проспект Королева. В связи с этим на этом участке дороги приняли решение изменить продолжительность фаз светофора.
Как сообщили в омском дептрансе, изменения были приняты с целью оптимизации движения.
«Были выполнены корректировки режимов светофорного регулирования на пересечении проспекта Королева и улицы Заозерная — увеличено время работы разрешающего сигнала для движения транспорта по проспекту Королева в направлении улицы Березовая», — пояснили в дептрансе.
Ранее мы писали, что Сергей Шелест пообещал разобраться с пробками на мосту у Телецентра в Омске. На прошлой неделе мэрия признала неэффективность части мер, принятых для борьбы с пробками.