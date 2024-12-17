Bloomberg рассказал о всплеске запросов в США на пуленепробиваемые дома

По данным компании Fortified Estate, которая занимается оборудованием «комнат паники» в домах, октябрь, перед президентскими выборами, был один из самых загруженных месяцев за всю историю наблюдений. По словам основателя фирмы, рост спроса на такие услуги также наблюдался во время пандемии коронавируса, протестов после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда и штурма Капитолия в 2021 году.