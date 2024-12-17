Bloomberg рассказал о всплеске запросов в США на пуленепробиваемые дома

Охранные фирмы зафиксировали всплеск запросов сверхбогатых людей в США на пуленепробиваемые дома, сообщает Bloomberg.
По данным компании Fortified Estate, которая занимается оборудованием «комнат паники» в домах, октябрь, перед президентскими выборами, был один из самых загруженных месяцев за всю историю наблюдений. По словам основателя фирмы, рост спроса на такие услуги также наблюдался во время пандемии коронавируса, протестов после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда и штурма Капитолия в 2021 году.
За последние несколько лет самые богатые семьи страны стали больше интересоваться личной безопасностью, чем когда-либо прежде, отмечает агентство. Они устанавливают инфракрасные и роботизированные камеры, которые позволяют им видеть все, что происходит, даже когда они находятся на яхте. В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско миллиардеры оборудуют «комнаты паники» и устанавливают пуленепробиваемые окна.
Как пишет Bloomberg, тревога усилилась после того, как в Нью-Йорке был убит гендиректор UnitedHealth Брайан Томпсон. В 50-летнего Томпсона несколько раз выстрелили возле входа в отель New York Hilton Midtown, где проходила ежегодная конференция инвесторов компании. Подозреваемый по имени Луиджи Манджоне был задержан в McDonald’s.
Многие богатые семьи удваивают или же утраивают свои бюджеты на безопасность, отметил основатель Bespoke Home & Yacht Security Маттиас Фицтум. Они тратятся на тепловизионные камеры видеонаблюдения, бронированные двери, «комнаты паники», датчики для произведений искусства, системы защиты от дронов, системы обнаружения газа стоимостью примерно от $1,5 млн, рассказал Фицтум.
В августе телеканал Fox News со ссылкой на данные компании Atlas Survival Shelters сообщал о росте спроса на строительство частных бункеров Судного дня. По словам главы компании Рона Хаббарда, около половины американцев верят, что в США может начаться гражданская война. Его фирма делает бункеры стоимостью от $20 тыс. до $1 млн.