11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек, в обоих регионах из-за роста заболеваемости закрывали группы в садах и классы в школах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.