11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и Севастополе

«На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на уровне предыдущей недели, зарегистрировано 8036 заболевших, детей в общей структуре заболеваемости — 53,8%», — сказано в сообщении.
В Севастополю за неделю заболели респираторными инфекциями 2,9 тысяч человек, уровень заболеваемости выше прошлой недели на 2,4%, уточнили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, в Крыму в 14 дошкольных образовательных учреждениях на минувшей неделе были закрыты 20 групп, в 8 школах — 14 классов. В Севастополе закрывали 48 классов в 24 школах, 36 групп — в 11 дошкольных образовательных учреждениях.
«Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Отмечаются единичные находки циркуляции вирусов гриппа», — добавили в Межрегиональном управлении.
Неделей ОРВИ в Крыму заболели 8263 человек, в Севастополе сообщалось о росте заболеваемости на 2,7 процента — до 2830 человек. Из-за роста ОРВИ также закрывали классы в школах и группы в детских садах.