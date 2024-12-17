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11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек, в обоих регионах из-за роста заболеваемости закрывали группы в садах и классы в школах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на уровне предыдущей недели, зарегистрировано 8036 заболевших, детей в общей структуре заболеваемости — 53,8%», — сказано в сообщении.

В Севастополю за неделю заболели респираторными инфекциями 2,9 тысяч человек, уровень заболеваемости выше прошлой недели на 2,4%, уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму в 14 дошкольных образовательных учреждениях на минувшей неделе были закрыты 20 групп, в 8 школах — 14 классов. В Севастополе закрывали 48 классов в 24 школах, 36 групп — в 11 дошкольных образовательных учреждениях.

«Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Отмечаются единичные находки циркуляции вирусов гриппа», — добавили в Межрегиональном управлении.

Неделей ОРВИ в Крыму заболели 8263 человек, в Севастополе сообщалось о росте заболеваемости на 2,7 процента — до 2830 человек. Из-за роста ОРВИ также закрывали классы в школах и группы в детских садах.

здоровье