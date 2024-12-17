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В Башкирии ледовые городки будут готовы к 20 декабря

Уже установлено 329 городков, 1119 ёлок и 94 горки. В Уфе готовы все праздничные площадки.

Источник: Башинформ

В Башкирии, несмотря на поздний приход зимы, ледовые городки планируют обустроить к 20 декабря, сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова. По ее словам, в Башкирии уже установлено 329 городков, 1119 ёлок и 94 горки. В Уфе готовы все праздничные площадки.

«Движемся по плану, у нас еще три дня, постараемся завершить», — доложила Ирина Голованова.

Глава Башкирии попросил глав муниципалитетов довести работу до конца в срок.

«Я понимаю, погодные условия не позволяли. Но тем не менее», — сказал Радий Хабиров.

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