Воронежская ГЖИ потребовала усиления работы управляющих компаний в метель

Жилищная инспекция потребовала от управляющих организаций Воронежской области усиленной работы в связи со снегопадами. В ведомстве обратили внимание руководителей УК на необходимость своевременной уборки территории от снега и наледи и оперативного проведения охранных мероприятий вокруг многоэтажек, где возможно падение глыб льда и сосулек.