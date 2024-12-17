Воронежская ГЖИ потребовала усиления работы управляющих компаний в метель

Жилищная инспекция потребовала от управляющих организаций Воронежской области усиленной работы в связи со снегопадами. В ведомстве обратили внимание руководителей УК на необходимость своевременной уборки территории от снега и наледи и оперативного проведения охранных мероприятий вокруг многоэтажек, где возможно падение глыб льда и сосулек.
Также «управляшки» должны обеспечить возможность проезда во дворах транспорта, особенно экстренных служб реагирования. А тротуары и площадки перед подъездами обработать пескосоляной смесью. Вдобавок усилить работу против образования сосулек и льдин на кровлях, козырьках, балконах и других конструкциях.
— Руководители управляющих организаций несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение (организацию) работ, влияющих на создание безопасных условий для граждан. В случае причинения вреда жизни и здоровью граждан они могут быть привлечены к уголовной ответственности, — подытожили в ГЖИ региона.