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Воронежская ГЖИ потребовала усиления работы управляющих компаний в метель

Коммунальщиков предупредили о необходимости своевременной уборки снега и наледи возле домов.

Источник: Комсомольская правда

Жилищная инспекция потребовала от управляющих организаций Воронежской области усиленной работы в связи со снегопадами. В ведомстве обратили внимание руководителей УК на необходимость своевременной уборки территории от снега и наледи и оперативного проведения охранных мероприятий вокруг многоэтажек, где возможно падение глыб льда и сосулек.

Также «управляшки» должны обеспечить возможность проезда во дворах транспорта, особенно экстренных служб реагирования. А тротуары и площадки перед подъездами обработать пескосоляной смесью. Вдобавок усилить работу против образования сосулек и льдин на кровлях, козырьках, балконах и других конструкциях.

— Руководители управляющих организаций несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение (организацию) работ, влияющих на создание безопасных условий для граждан. В случае причинения вреда жизни и здоровью граждан они могут быть привлечены к уголовной ответственности, — подытожили в ГЖИ региона.

ЖКХ