Во время ветра в центре Ростова произошло отключение электричества

Также известно, что этим утром отключения электричества также фиксировали в станицах Тацинской и Егорлыкской, в Новочеркасске (СТ «Магнит»), Морозовске, поселке Гигант. Вчера вечером отключения происходили в городе Гуково и Новошахтинске.