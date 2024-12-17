Олбани
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время ветра в центре Ростова произошло отключение электричества

В Ростовской области сообщили о массовых отключениях электричества.

Источник: Комсомольская правда

Ветреным утром 17 декабря в центре Ростова-на-Дону произошло частичное отключение электричества. По информации АО «Донэнерго», свет в домах пропал из-за технологического нарушения в сети.

Примерно с 7:12 были обесточены дома на Большой Садовой, Согласия, Пушкинской, Максима Горького, а также в переулках Халтуринском, Братском и Доломановском.

Восстановить подачу энергоресурса обещали в течение трех часов, то есть до 10 утра. Потребителей подключат без предупреждения.

Также известно, что этим утром отключения электричества также фиксировали в станицах Тацинской и Егорлыкской, в Новочеркасске (СТ «Магнит»), Морозовске, поселке Гигант. Вчера вечером отключения происходили в городе Гуково и Новошахтинске.