Хлопки фейерверка, запущенного на парковке, напугали воронежцев

Звуки салюта напугали воронежцев вечером 16 декабря, сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
По словам очевидцев, фейерверк запустили на парковке около гипермаркета на улице Шишкова.
Напомним, ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что празднование Нового года пройдет без излишеств. Деньги на салюты из облбюджета выделять не планируют. Глава региона также попросил воронежцев воздержаться от запусков фейерверков:
«Всё же существует угроза опасности атак БПЛА. А громкие звуки лишний раз могут напугать граждан».