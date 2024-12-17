В Казани суд закрыл ресторан «Дали» из-за антисанитарии

Во время проверки заведения специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм. Выявлены нарушения поточности технологических процессов и нехватка оборудования. В холодильниках продукты хранились без маркировки сроков годности, сырые продукты лежали вместе с готовыми блюдами. У части сотрудников истек срок медицинских осмотров, вакцинации и профессиональной аттестации. В помещениях ресторана найдены следы грызунов, а в пробах с поверхностей обнаружены бактерии группы кишечной палочки.