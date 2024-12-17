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В Казани суд закрыл ресторан «Дали» из-за антисанитарии

В Казани приостановлена работа ресторана «Дали» на улице Московской после выявления случая кишечной инфекции у посетителя. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Источник: Пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Во время проверки заведения специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм. Выявлены нарушения поточности технологических процессов и нехватка оборудования. В холодильниках продукты хранились без маркировки сроков годности, сырые продукты лежали вместе с готовыми блюдами. У части сотрудников истек срок медицинских осмотров, вакцинации и профессиональной аттестации. В помещениях ресторана найдены следы грызунов, а в пробах с поверхностей обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

По результатам проверки на владельца ресторана составлены протоколы об административном правонарушении. Суд принял решение приостановить работу заведения на 30 суток до устранения всех нарушений.

Кроме того, на прошлой неделе в Казани на 30 суток закрыли кафе «Шаурма № 1 на углях» из-за случая острой кишечной инфекции.