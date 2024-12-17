В Самаре подрядчик отремонтирует аварийные светофоры на 5 участках дорог

Так, работы по восстановлению и ремонту светофоров пройдут на пяти участках дорог областной столицы. В их число вошли улица Ново-Садовая, Красноглинское шоссе, Демократическая улица, участок Волжского шоссе и дорога Волжский — аэропорт Курумоч.