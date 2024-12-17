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В Самаре подрядчик отремонтирует аварийные светофоры на 5 участках дорог

В Самаре должны отремонтировать аварийные светофоры до конца марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре выбрали подрядчика для ремонта аварийных светофоров. Заказчиком выступило Агентство по содержанию автомобильных дорог. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Так, работы по восстановлению и ремонту светофоров пройдут на пяти участках дорог областной столицы. В их число вошли улица Ново-Садовая, Красноглинское шоссе, Демократическая улица, участок Волжского шоссе и дорога Волжский — аэропорт Курумоч.

Начальная стоимость контракта составила 1,7 миллиона рублей. Победителем торгов стало предприятие «Самарадортранссигнал». Компании предстоит завершить аварийно-восстановительные работы до конца марта 2025 года.