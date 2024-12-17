Президент поздравил воронежскую пловчиху Дарью Клепикову с победой на ЧМ в Будапеште

Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов -Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоду, Арину Суркову и воронежскую спортсменку Дарью Клепикову — с успешным выступлением на чемпионате мира в Будапеште и победой в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля вечером в понедельник, 16 декабря.
— Командная сплоченность и настрой на победу, мастерство и трудолюбие помогли вам с блеском выполнить поставленную задачу и подняться на высшую ступень пьедестала почета. Вами гордятся родные и близкие, тренеры и наставники, все поклонники плавания в нашей стране. Желаю успехов и всего наилучшего, — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.
РИА «Воронеж» писало, что результат российских спортсменов в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м составил 3 минуты 30,47 секунды. Второе место заняли спортсмены из США, а третье — сборная Канады.
Это «золото» стало вторым для Дарьи Клепиковой на чемпионате в Венгрии. Первое она завоевала в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м. Как сообщало РИА «Воронеж», на соревнованиях в Будапеште спортсменка также установила рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем. В финале она показала результат 51,62 секунды.