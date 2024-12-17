Президент поздравил воронежскую пловчиху Дарью Клепикову с победой на ЧМ в Будапеште

— Командная сплоченность и настрой на победу, мастерство и трудолюбие помогли вам с блеском выполнить поставленную задачу и подняться на высшую ступень пьедестала почета. Вами гордятся родные и близкие, тренеры и наставники, все поклонники плавания в нашей стране. Желаю успехов и всего наилучшего, — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.