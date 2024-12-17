Режим повышенной готовности для городских служб продлен до 19 декабря

По прогнозам синоптиков, в Ростове в ближайшие несколько суток ожидается гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в сочетании с сильным ветром 15−20 м/с, временами до 25 м/с, а также нагон воды в р. Дон до неблагоприятных отметок.
— Спецтехника ежедневно дежурит в местах, граничащих со спусками и подъемами, для оперативного реагирования, — отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко. -Поэтому прошу ростовчан парковать автомобили только в предназначенных для этого местах, чтобы не создавать помех коммунальной технике при обработке дорог противогололедными средствами. Не оставлять машины под деревьями и возле строительных объектов. Пожилым людям и детям по возможности воздержаться от прогулок. В случае экстренных ситуаций обращайтесь в службу «112».
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.