Режим повышенной готовности для городских служб продлен до 19 декабря

— Спецтехника ежедневно дежурит в местах, граничащих со спусками и подъемами, для оперативного реагирования, — отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко. -Поэтому прошу ростовчан парковать автомобили только в предназначенных для этого местах, чтобы не создавать помех коммунальной технике при обработке дорог противогололедными средствами. Не оставлять машины под деревьями и возле строительных объектов. Пожилым людям и детям по возможности воздержаться от прогулок. В случае экстренных ситуаций обращайтесь в службу «112».