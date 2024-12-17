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Режим повышенной готовности для городских служб продлен до 19 декабря

Как сообщил глава Администрации города Алексей Логвиненко, данное решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По прогнозам синоптиков, в Ростове в ближайшие несколько суток ожидается гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в сочетании с сильным ветром 15−20 м/с, временами до 25 м/с, а также нагон воды в р. Дон до неблагоприятных отметок.

— Спецтехника ежедневно дежурит в местах, граничащих со спусками и подъемами, для оперативного реагирования, — отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко. -Поэтому прошу ростовчан парковать автомобили только в предназначенных для этого местах, чтобы не создавать помех коммунальной технике при обработке дорог противогололедными средствами. Не оставлять машины под деревьями и возле строительных объектов. Пожилым людям и детям по возможности воздержаться от прогулок. В случае экстренных ситуаций обращайтесь в службу «112».

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.