В Хабаровском крае морозы по ночам ослабевать даже не пытаются

Морозы в Хабаровском крае пока не ослабевают. Самое интересное, что на юге и в центральной части они сильнее, чем на севере. Но скоро и север подтянется, дело к концу второй декады декабря!
Самые низкие температуры 18 декабря ожидаются в селе имени Полины Осипенко и в Чегдомыне, там ночью столбики термометров опустятся до −31…-33, днем до −22…-24 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Комсомольске-на-Амуре на рассвете −28…-30, днем −18…-20 градусов, в Троицком ночной фон температур −24…-26, во второй половине дня −16…-18 градусов. В Николаевске-на-Амуре ветрено, ночной фон температур −18…-20, дневной −12…-14 градусов.
В Чумикане ветер еще сильнее, порывами до 15−20 метров в секунду, ночью −19…-21, днем −13…-15 градусов. В Охотске на рассвете −14…-16, днем −11…-13 градусов, в Советской Гавани ночные температуры такие же, а вот днем всего −7…-9 градусов. В Аяне ветер 9−11 метров в секунду, на рассвете −13…-15, днем −9… −11 градусов.
На юге температуры гораздо ниже, чем на самом севере края. Так, в Бикине ночью −26…-28, днем −14…-16 градусов, в Вяземском ночной фон температур −25…-27 градусов, во второй половине дня −15…-17. В Хабаровске 18 декабря, в среду ночью столбики термометров опустятся до −27…-29 градусов, днем до −15…-17 градусов.
На Руси в этот день отмечали праздник, посвященный преподобному Савве, называли Саввиным днем, или Саввой с салом. В народе даже существовала поговорка: «Савва съел сало, утерся, заперся, сказал: “Не видал”».
Этот день считался одним из самых холодных в году, поэтому было принято избегать дальней дороги, люди лишний раз не выезжали из дома, велик был риск замерзнуть в пути.