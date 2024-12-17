В Хабаровском крае морозы по ночам ослабевать даже не пытаются

В Чумикане ветер еще сильнее, порывами до 15−20 метров в секунду, ночью −19…-21, днем −13…-15 градусов. В Охотске на рассвете −14…-16, днем −11…-13 градусов, в Советской Гавани ночные температуры такие же, а вот днем всего −7…-9 градусов. В Аяне ветер 9−11 метров в секунду, на рассвете −13…-15, днем −9… −11 градусов.