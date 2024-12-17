Пассажиры могут воспользоваться функцией заморозки «Тройки» в праздничные дни

Воспользоваться функцией можно один раз на 14 дней. До конца действия билета должно быть не менее 30 дней, а продлить его действие после заморозки нужно не позднее чем за 11 дней до конца его срока. Если во время заморозки совершить поездку по абонементу, то она отменится.