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Пассажиры могут воспользоваться функцией заморозки «Тройки» в праздничные дни

Для этого необходимо привязать карту с годовым абонементом к личному кабинету в приложении «Метро Москвы».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Функция заморозки годового абонемента на карте «Тройка» работает в приложении «Метро Москвы» с сентября 2023 года. Сервис позволяет не терять дни проездного билета в праздники или отпускные дни.

«С момента появления функции заморозки пассажиры воспользовались ею более девяти тысяч раз. Приостановка действия годового абонемента — это удобный и выгодный сервис, который мы запустили по просьбам москвичей. Неиспользованные дни прибавляются к общему сроку действия билета. Это особенно удобно в период длинных праздников. В новом году мы продолжим совершенствовать транспортные цифровые сервисы с учетом пожеланий пассажиров по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Воспользоваться функцией можно один раз на 14 дней. До конца действия билета должно быть не менее 30 дней, а продлить его действие после заморозки нужно не позднее чем за 11 дней до конца его срока. Если во время заморозки совершить поездку по абонементу, то она отменится.

Чтобы воспользоваться функцией, в приложении «Метро Москвы» необходимо привязать «Тройку» с годовым абонементом к личному кабинету, выбрать билет «Единый» на 365 дней и нажать «Заморозить». Далее нужно указать желаемые даты приостановления действия абонемента. После окончания этого срока потребуется записать продление на 14 дней любым удобным способом: на турникете метро или Московского центрального кольца, в автомате по продаже билетов или с помощью смартфона Android с функцией NFC.

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праздники