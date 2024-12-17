«Ничто не может удержать меня от визита в Россию»

— Пожалуй, это одно из самых важных произведений во всем моем репертуаре. Я получил его ноты в шестилетнем возрасте от своего дяди, который дал мне их вместе с маленькой гитарой. Он не знал, буду ли я вообще играть, но, вероятно, интуиция подсказала ему подарить мне и то и другое одновременно. С тех пор «Аранхуэсский концерт» со мной. Я исполнял его по всему миру. Думаю, благодаря сочинению Родриго изменилось само искусство игры на гитаре, он разделил историю инструмента на «до и после», открыл гитару для аудитории симфонической музыки.