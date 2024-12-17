«Ничто не может удержать меня от визита в Россию»

У россиян появилась улыбка и надежда. Именно русские композиторы познакомили мир с музыкой Испании. А использование акустической гитары и фламенко в рэпе уже никого не удивляет. Об этом «Известиям» рассказал знаменитый испанский гитарист Хосе Мария Гальярдо дель Рей. 14 января он выступит в Москве — в Концертном зале имени Чайковского на вечере «Мелодика Испании». Вместе с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Сесара Альвареса он исполнит «Аранхуэсский концерт» Хоакина Родриго. Кроме того, в программе мероприятия — сочинения Хоакина Турины и Мануэля де Фалья.
«Мир узнал об испанской музыке благодаря русским».
— В Москве вы планируете исполнить «Аранхуэсский концерт» Родриго. Что для вас значит это произведение? Почему вы выбрали именно его?
— Пожалуй, это одно из самых важных произведений во всем моем репертуаре. Я получил его ноты в шестилетнем возрасте от своего дяди, который дал мне их вместе с маленькой гитарой. Он не знал, буду ли я вообще играть, но, вероятно, интуиция подсказала ему подарить мне и то и другое одновременно. С тех пор «Аранхуэсский концерт» со мной. Я исполнял его по всему миру. Думаю, благодаря сочинению Родриго изменилось само искусство игры на гитаре, он разделил историю инструмента на «до и после», открыл гитару для аудитории симфонической музыки.
— Существует мнение, что Родриго написал вторую часть концерта (Adagio) под впечатлением от бомбардировки города Герника войсками Франко в 1937 году. То же событие, как мы знаем, отразил Пикассо в своей знаменитой картине.
— Когда Родриго сочинял этот концерт, он жил в Париже и не был очень вовлечен в события испанской гражданской войны. Импульсом для него стало другое событие — личного плана: его беременная жена потеряла ребенка.
— Для вас эта музыка — не об общей трагедии, а о глубоко личных чувствах, переживаниях?
— Именно. Наверное, потому она так воздействует на слушателей, что они слышат в ней личную историю, рассказанную автором. Но в «Аранхуэсском концерте» есть и много счастья — например, в первой части: она основана на впечатлениях Родриго от его медового месяца, проведенного в садах Аранхуэса.
— У нас существует ряд стереотипов, связанных с испанской музыкой. Мы считаем, что она обязательно должна быть страстной, эмоциональной, зажигательной… Насколько это далеко от истины?
— Действительно, испанская музыка — это страсть, огонь, эмоции, танцы, любовь… Но вместе с тем в ней есть много нежности, и она не «черно-белая». Взять стиль фламенко, в основе которого истории, полные боли. Это очень древняя традиция, пришедшая из Индии через Египет и север Африки в Андалусию. И в ней выразились страдания, печали людей, которые должны были оставить свои родные земли и отправиться в тяжелый путь.
Но в продолжение разговора о стереотипах позвольте вам сказать одну важную вещь. Музыкальный мир узнал об испанской музыке благодаря русским композиторам — Глинке и Римскому-Корсакову.
— Вы имеете в виду увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» Глинки и «Испанское каприччио» Римского-Корсакова?
— Да! До них никто в остальной Европе не знал, что такое хота, фламенко… Они были первыми, кто обратил внимание людей за пределами нашей страны на эти жанры. Мы в Испании очень ценим это!
— Правильно ли я понимаю, что сочинения Глинки и Римского-Корсакова действительно важны не только для России, но и для Испании?
— Конечно! И для всего мира! Стравинский однажды сказал: «У русской и испанской музыки есть кое-что общее: ритм». Действительно, испанцев и русских объединяют музыкальные элементы, вырастающие из одних и тех же корней. И оба наших народа творят музыку сердцем.
«Я видел, как по улице шли танки в сторону Дома правительства».
— Вы не раз бывали в России.
— Много раз!
— Что вас привлекает в нашей стране?
— Я вырос с музыкой Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича. То же самое с литературой. Я читал Толстого, мой отец советовал мне прочитать Пушкина. В нашем доме русская литература, музыка, театр ценились очень высоко. Поэтому когда представился шанс впервые побывать в России, я не стал его упускать. И увидел у вас людей, настолько влюбленных в музыку!
Русские слушатели отличаются высокой культурой и страстью. К тому же они очень любят гитару. Я был так счастлив и признателен за возможность поделиться своим творчеством с вашей публикой, которую с тех пор и по сей день считаю своей публикой.
— Помните ли свой первый приезд в Россию?
— Это был 1993 год.
— Непростое время.
— Еще бы! Сергей, я жил в московском отеле «Украина» и видел оттуда, как по улице шли танки в сторону Дома правительства! Я не мог улететь, потому что аэропорты были закрыты, и мне пришлось идти в испанское посольство, чтобы связаться с матерью, которая следила за новостями и очень волновалась за меня… Но я помню возникшее тогда ощущение связи с Россией, поскольку стал свидетелем исторического для вашей страны момента, стоя наверху гостиницы и глядя на вереницы бронетехники.
— Получается, приехав на концерт 14 января, вы посетите Россию спустя 32 года после первого визита. Но совсем недавно вы тоже были у нас. Если обобщить, в чем, на ваш взгляд, разница между Россией 1990-х и 2020-х?
— Я могу произнести всего одно слово: «улыбка». Сейчас я вижу, что русские люди улыбаются. Общество стало совершенно иным — более изысканным, чем раньше, и полным надежды.
Конечно, и сама страна преобразилась. Прекрасные здания, чистые улицы… Сегодняшняя Москва — один из наиболее красивых городов мира. Множество света, великолепных ресторанов, культурных событий, развлечений. При этом уровень театров, оркестров, дирижеров сохранился, он по-прежнему очень высокий, потому что у вас большая традиция, есть Московская консерватория, множество выдающихся артистов.
Я всегда рад возможности приехать к вам. Даже сейчас, когда это стало сложнее из-за непростых обстоятельств. Но ничто не может удержать меня от визита в Россию.
— Не слышите ли вы критику на родине за то, что выступаете в России?
— Артист всегда слышит критику. «Вы играете не так, вы выступаете не там…» Но знаете, я не обращаю на это внимания. Я слушаю свое сердце и свою публику. За 32 года у меня в России появилось множество друзей. И я открыт для искусства, дружбы и любви. А это именно то, что я нахожу, когда прилетаю в Россию.
«Искусство Гергиева — магия».
— На протяжении своей карьеры вы записывались и выступали со многими великими артистами. Назову лишь несколько: Тереза Берганса, Пласидо Доминго, Элина Гаранча…
— Я очень благодарен судьбе за опыт сотрудничества с артистами такого уровня. И что меня всегда поражало, так это то, что чем крупнее артист, тем легче с ним работать. Тереза была так мила со мной! То же самое с Пласидо и Элиной. С Элиной я вообще записываюсь часто, в том числе наши дуэты есть и на ее новейшем альбоме When Night Falls…
— Я читал, что вам довелось выступать даже с Элтоном Джоном.
— Да, и эта история в определенном смысле тоже связана с Россией. Я встретил Элтона на концерте к 70-летию Мстислава Ростроповича, в 1997 году. Он был организован в Париже, в Театре на Елисейских Полях, и собрал ведущих музыкантов со всего мира. Лондонский филармонический оркестр, Иегуди Менухин, Юрий Темирканов… В их числе оказался и я.
Ростропович после выступления поцеловал меня в щеку и обнял. А в конце вечера надо было исполнить для него Happy Birthday: тогда Элтон Джон позвал меня на сцену, сел за фортепиано, а я вместе с ним играл на гитаре. Это один из самых ярких и запоминающихся моментов в моей жизни!
— Есть ли какие-то современные российские артисты, с которыми вам бы хотелось поработать?
— Мое главное желание — поработать с Валерием Гергиевым. Это один из самых обожаемых мной дирижеров. Его искусство — магия! И еще мне хотелось бы выступить с Анной Нетребко. Так люблю ее! Надеюсь, что однажды смогу оказаться на одной сцене с ними.
— Мы знаем, что акустическую гитару можно услышать не только на академической сцене. Но что вы думаете о перспективах ее использования в таком модном стиле, как рэп?
— Шестиструнная гитара — сравнительно молодой инструмент и очень гибкий в стилевом плане. Она подходит для самых разных стилей и жанров. Поп-песни, джаз, бразильская, африканская, восточная музыка… Вы меня спросили про рэп, так вот в испанском рэпе гитара и элементы фламенко встречаются очень часто! И я думаю, что классические гитаристы должны наслаждаться работой в других направлениях. Это как с едой: вы можете любить русскую кухню, но почему бы при этом не есть итальянские, испанские, мексиканские блюда?
— То есть вы можете представить себе, например, ваше участие в записи Канье Уэста или Дрейка?
— Конечно! Могу представить себе всё что угодно и всегда с радостью откликаюсь на предложения от новых артистов. Например, у меня был опыт работы с испанскими поп-исполнителями. Я бы сравнил гитару с амфибией, которой хорошо и на суше, и в воде.
— Можете ли поделиться своими планами? Планируете ли приехать в Россию после январского концерта?
— Об этом концерте я узнал всего около месяца назад. Так что многие проекты возникают внезапно. Но могу сказать, что я точно планирую вернуться в Калугу, где проходит замечательный гитарный фестиваль, в котором я уже дважды участвовал. Мы планируем представить там мое собственное произведение — Glinka Concerto. Как я уже говорил, Глинка подарил миру сочинения на испанские темы, и мне показалось правильным сделать ответный жест.