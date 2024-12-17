Откормочная площадка на 500 голов скота открылась в Аларском районе

В Аларском районе Иркутской области открыли новую откормочную площадку на 500 голов крупнорогатого скота. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, площадка стала десятой для региона и третьей для муниципалитета с 2019, их возводили в рамках реализации концепции развития мясного скотоводства.
Строительство велось в два этапа, специалисты возвели корпус с двухрядным расположением секций и центральным кормовым проездом, открытыми загонами со столами и теплыми поилками. Помимо этого провели воду и электричество. На работы потратили 25 миллионов рублей, деньги взяли из гранта, который получил глава крестьянского хозяйства Александр Светлаков.
— Планируемый объем производства мяса в 2025 в рамках реализации данного инвестиционного проекта составит около 178 тонн в живом весе, — поделился министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Сейчас, кстати, там содержат 614 голов крупного рогатого скота. Из них 190 коров и 424 молодняка на откорме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи спасли 6-месячного мальчика со спинальной мышечной атрофией в Иркутске.