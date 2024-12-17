Откормочная площадка на 500 голов скота открылась в Аларском районе

Строительство велось в два этапа, специалисты возвели корпус с двухрядным расположением секций и центральным кормовым проездом, открытыми загонами со столами и теплыми поилками. Помимо этого провели воду и электричество. На работы потратили 25 миллионов рублей, деньги взяли из гранта, который получил глава крестьянского хозяйства Александр Светлаков.