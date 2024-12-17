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«Дети учатся в три смены»: приморцы обратились к Путину из-за аварийной школы

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря, ФедералПресс. Родители школьников из села Вольно-Надеждинское записали видеообращение президенту Владимиру Путину с жалобой на катастрофическое состояние местной школы. В мае этого года в учебном заведении обрушилась стена, и с тех пор дети вынуждены учиться в соседнем селе.

Источник: РИА "Новости"

«7 месяцев назад наша школа рухнула, и только по счастливой случайности дети и учителя не пострадали. Школа была построена в 1939 году, и никакой ремонт не решит вопрос безопасности наших детей. Это показала экспертиза, заказанная родителями», — сообщили на видео родители.

Они добавили, что в настоящее время в школе идет ремонт, на который потрачены миллионы. В настоящее время дети вынуждены ездить в школу на занятия в соседнее село, где занятия идут по 35 минут, а обучение проходит в три смены.

«Дети сильно отстают по программе. Наш район — это будущий город Спутник, и уже в следующем году приток населения от новых строящихся ЖК будет огромный. Где будут учиться наши дети?» — задаются вопросом местные жители.

Они добавили, что строительство новой школы заморожено. А уже в ближайшие годы численность учеников увеличится вдвое.

Приморцы попросили Владимира Путина взять под личный контроль строительство новой школы в Вольно-Надеждинском.

Напомним, в конце мая в школе № 1 обрушился потолок. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Путин Владимир